العاهل السعودي وولي العهد يُعزيان رئيس أفغانستان في ضحايا الاعتداء الذي استهدف مركزاً ثقافياً في كابول

قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعازيهم للرئيس الأفغانستاني في ضحايا الاعتداء المتطرف الذي استهدف مركزاً ثقافياً في كابول.