حبس نائب مدير مطار سوهاج وعاملين 4 أيام على ذمة تهريب 10 آلاف قرص مخدر

أمر المستشار أحمد على بمدير نيابة جرجا جنوب محافظة سوهاج بإشراف المستشار أحمد عبدالباقى المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج حبس المهندس م. ع. إ نائب مدير مطار سوهاج و "إ. م. ع" من قرية المشاودة دائرة مركز جرجا و ر. ع. ع. ع" ويقيم بالمشتل دائرة مركز جرجا المتهمين بمحاولة تهريب 10 آلاف و300 قرص مخدر عبر مطار سوهاج الدولى إلى الكويت والذين تم ضبطه أمس بمعرفة سلطات المطار.
كما قررت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمطار سوهاج الدولى وضمها للتحقيقات.
وترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات إلى سلطات مطار سوهاج الدولى عن محاولة مسئول كبير بمطار سوهاج تهريب أقراص مخدرة مستغلا فى ذلك بعض المسافرين إلى دولة الكويت.
وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم وضع المسئولين تحت الرقابة الدائمة وتمكنت سلطات المطار أمس الاثنين، من إلقاء القبض على المهندس م. ع. إ نائب مدير مطار سوهاج وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر أثناء قيامه بمحاولة تهريبها برفقة إ. م. ع من قرية المشاودة دائرة مركز جرجا بوضعها داخل سديرى قماش وتم تبادله داخل دورة مياه المطار للخروج بها عبر الرحلة رقم 341 المتجهة من سوهاج إلى الكويت.
كما تمكنت سلطات المطار من إلقاء القبض على المتهم الثالث في الواقعة "ر. ع. ع. ع" ويقيم بالمشتل دائرة مركز جرجا، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم بولاق بمحافظة الجيزة،
وبمواجهة الثانى اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق الأول الذى يقوم بالدخول بالأقراص المخدرة للمطار كونه مسئولا به ويقوم هو بدوره بالسفر بها للخارج أما المتهم الثالث فهو أحد المسئولين عن الشحنة وتتميم عملية التواصل بين الأطراف تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 1791 إدارى مركز جرجا وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها الساب
GMT 14:03 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايوإصابة 3 إسرائيليين في مستوطنة أشكول بشظايا قذيفة أطلقت من غزة
GMT 14:35 2018 الإثنين ,28 أيار / مايوالسيسي يصدر قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي للقوات البحرية
GMT 13:32 2018 الإثنين ,28 أيار / مايوالنائب العام المصري يكلف وزارة الآثار بإرسال خبراء لفحص الآثار المضبوطة في إيطاليا
GMT 13:12 2018 الإثنين ,28 أيار / مايوتفكيك عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب منزل مسؤول في وزارة الدفاع بمدينة عدن جنوب اليمن
GMT 12:55 2018 الإثنين ,28 أيار / مايوتشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق على لطفي من مسجد الشرطة في أكتوبر
نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
أرسل تعليقك