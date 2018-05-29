حبس نائب مدير مطار سوهاج وعاملين 4 أيام على ذمة تهريب 10 آلاف قرص مخدر

أمر المستشار أحمد على بمدير نيابة جرجا جنوب محافظة سوهاج بإشراف المستشار أحمد عبدالباقى المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج حبس المهندس م. ع. إ نائب مدير مطار سوهاج و "إ. م. ع" من قرية المشاودة دائرة مركز جرجا و ر. ع. ع. ع" ويقيم بالمشتل دائرة مركز جرجا المتهمين بمحاولة تهريب 10 آلاف و300 قرص مخدر عبر مطار سوهاج الدولى إلى الكويت والذين تم ضبطه أمس بمعرفة سلطات المطار.

كما قررت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمطار سوهاج الدولى وضمها للتحقيقات.

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات إلى سلطات مطار سوهاج الدولى عن محاولة مسئول كبير بمطار سوهاج تهريب أقراص مخدرة مستغلا فى ذلك بعض المسافرين إلى دولة الكويت.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم وضع المسئولين تحت الرقابة الدائمة وتمكنت سلطات المطار أمس الاثنين، من إلقاء القبض على المهندس م. ع. إ نائب مدير مطار سوهاج وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر أثناء قيامه بمحاولة تهريبها برفقة إ. م. ع من قرية المشاودة دائرة مركز جرجا بوضعها داخل سديرى قماش وتم تبادله داخل دورة مياه المطار للخروج بها عبر الرحلة رقم 341 المتجهة من سوهاج إلى الكويت.

كما تمكنت سلطات المطار من إلقاء القبض على المتهم الثالث في الواقعة "ر. ع. ع. ع" ويقيم بالمشتل دائرة مركز جرجا، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم بولاق بمحافظة الجيزة،

وبمواجهة الثانى اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق الأول الذى يقوم بالدخول بالأقراص المخدرة للمطار كونه مسئولا به ويقوم هو بدوره بالسفر بها للخارج أما المتهم الثالث فهو أحد المسئولين عن الشحنة وتتميم عملية التواصل بين الأطراف تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 1791 إدارى مركز جرجا وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها الساب