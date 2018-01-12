إصابات في صفوف جنود الاحتلال عقب انفجار قنبلة مسيلة للدموع على مدخل قرية اللبن قضاء نابلس.
GMT 19:52 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبراندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بيت فوريك قضاء نابلس
GMT 15:03 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبرقوات الاحتلال يقتحم بلدة عراق بورين قضاء نابلس
GMT 12:28 2017 الإثنين ,03 تموز / يوليوقوات الاحتلال تعتقل شابا على حاجز زعترة قضاء نابلس.
GMT 20:19 2017 الجمعة ,21 إبريل / نيسانقوات الاحتلال تقتحم بلدة بورين قضاء نابلس
GMT 17:58 2017 الجمعة ,31 آذار/ مارسقوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة في بلدة سبسطية قضاء نابلس
فاجأت سارة جيسكا باركر الجميع في حفل "غولدن غلوب" يوم الأحد بثوب أنيق أسود من "دولتشي وغابانا". واختارت باركر بعد ثلاثة أيام، أن تظهر في ثوب آخر أسود أنيق يشبه ثوبها الآخر في برنامج "ذي ليت شو" مع ستيفن كولبيرت. وأبهرت الممثلة البالغة من العمر 52 عاما الجميع بلباسها المتدرج باللونين الأسود والأبيض مع سترة متماثلة، وأضافت لمظهرها حذاء من الكعب الفضي على الرغم من الطقس الثلجي في مدينة نيويورك. وأظهرت النجمة رشاقتها وسيقاها المنحوتة في زوج من الجوارب النايلون السوداء، وارتدت النجمة ثوبا أسود مطرز لامع مع ياقة بيضاء أنيقة وارتدت باركر سترة متضخمة مع حقيبه بالونين الكحلي والأبيض وصفف سارة شعرها الأشقربشكل انسيابى متموج ناعم . ورصعت النجمة مكياج ناعم مع طلاء شفاه باللون الوردي وظل جفون فضي وحمرة خدود باللون البرونزي، وقد فاجأت سارة الجميع بثوب
أرسل تعليقك