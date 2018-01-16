مجلس الوزراء السعودي يشيد بقرار القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في حصول حزب الله على تمويل عبر تجارة المخدرات
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القيادة المركزية الأمريكية تعلن ‏قتل القيادي بـ تنظيم_القاعدة مقداد الصنعاني مسؤول العمليات الإرهابية الخارجية في غارة جوية أمريكية بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2017 في محافظة ‎البيضاء وسط اليمن. القيادة المركزية الأمريكية : الغارات الجوية في اليمن أسفرت عن مقتل قياديين بارزين في تنظيم القاعدة. رئيس الحكومة اليمنية احمد عبيد بن دغر يدعو التحالف العربي إلى إنقاذ اليمنيين من جوع محتم، ويدعوهم إلى إنقاذ الريال اليمني من الانهيار. قوات الشرعية اليمنية تحقق تقدمًا جديدًا في منطقة البقع شمالي محافظة صعدة معقل الميليشيات الحوثية قوات الاحتلال تعتقل شابين على حاجز "الكونتينر" شرق القدس المحتلة، قبل قليل انتشار كبير لقوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة جيوس حيث تدور مواجهات مع الشبان لاعب الزمالك يظهر في سموحه للتوقيع البدري يوضح حقيقة رفضه تعاقد الأهلي مع السومة الاحتلال يطلق النار تجاه متظاهرين شرق مخيم البريج، وحي الشجاعية شرق مدينة غزة قبل قليل اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة جيوس شرق قلقيلية قبل قليل
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مجلس الوزراء السعودي يشيد بقرار القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في حصول حزب الله على تمويل عبر تجارة المخدرات

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العرب اليوم - مجلس الوزراء السعودي يشيد بقرار القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في حصول حزب الله على تمويل عبر تجارة المخدرات

مجلس الوزراء السعودي
الرياض - العرب اليوم

اشادة مجلس الوزراء السعودي بقرار القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في حصول حزب الله الإرهابي على تمويل عبر تجارة المخدرات لغايات الإرهاب

 

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مجلس الوزراء السعودي يشيد بقرار القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في حصول حزب الله على تمويل عبر تجارة المخدرات مجلس الوزراء السعودي يشيد بقرار القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في حصول حزب الله على تمويل عبر تجارة المخدرات



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مجلس الوزراء السعودي يشيد بقرار القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في حصول حزب الله على تمويل عبر تجارة المخدرات مجلس الوزراء السعودي يشيد بقرار القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في حصول حزب الله على تمويل عبر تجارة المخدرات



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ظهرت ببلوفر واسع بأكمام من الفرو ومكياج طبيعي

جيجي حديد تتألق بإطلالة بيضاء في نيويورك

نيويورك ـ مادلين سعاده

خرجت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد لتناول العشاء مع صديقتها عارضة الأزياء الدنماركية هيلينا كريستنسن، ليلة الأحد. بعد أن عادت أخيرا إلى مدينة نيويورك للاحتفال بعيد ميلاد حبيبها المغني زين مالك البالغ من العمر 25 عاما، وظهرت جيجي حديد البالغة من العمر 22 عاما بإطلالة بيضاء أنيقة ومميزة مناسبة للموسم البارد، حيث ارتدت بلوفر واسع باللون الأبيض ذو أكمام من الفرو، بالإضافة إلى سروال من نفس اللون يتميز بفتحة جانبية بكلا الساقين. وأكملت جيجي إطلالتها بزوج من الأحذية من جلد الثعبان ذات كعب، وحقيبة مربعة باللون الابيض، ووضعت القليل من المكياج ما أبرز ملامحها على نحو طبيعي. ولاقت جيجي حديد اهتماما كبيرا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر جيجي في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صغير يظهر فيه حبيبها زين مالك وهو يقوم بالرقص ويؤدي

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