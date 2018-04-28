لافروف يعلن لن نسمح بتقسيم سورية طائفيًا وعرقيًا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لن نسمح بتقسيم سورية طائفيًا وعرقيًا.
GMT 11:14 2018 السبت ,28 إبريل / نيسانتشاووش أوغلو يؤكد أي حل عسكري في سورية غير مشروع
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GMT 10:58 2018 السبت ,28 إبريل / نيسانلافروف يعلن الضربة الأميركية على سورية انتهاك للقانون الدولي
GMT 07:18 2018 السبت ,28 إبريل / نيسانغارات عنيفة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية على مواقع الحوثيين بالعاصمة صنعاء ، شمال اليمن
ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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