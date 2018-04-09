حماس تؤكد أن القصف الإسرائيلي لشمال غزة هدفه خلط الأوراق

اعتبرت حركة حماس اليوم الإثنين، أن قصف طائرات إسرائيلية لمواقع عسكرية تابعة لجناحها العسكري شمال قطاع غزة، محاولة لخلط الأوراق ودليل تخبط بعد مسيرة العودة الكبرى على حدود القطاع.