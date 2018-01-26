قوات الجيش اليمني تشن هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز الحوثيين، في منطقة العنين بجبل حبشي غرب مدينة تعز جنوب غرب اليمن.
GMT 04:39 2018 الثلاثاء ,23 كانون الثاني / ينايرمقتل مشرف الحوثيين في جبهة رازح بمحافظة صعدة اقصى شمال اليمن، القيادي الحوثي حسن حسين درهم المدعوا ابو شايف وعدد من مرافقية خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني.
GMT 04:37 2018 الثلاثاء ,23 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تسيطر على جبل دغيس بمديرية رازح بمحافظة صعدة اقصى شمال اليمن، ولازالت المعارك مستمرة حتى الان
GMT 16:16 2018 السبت ,20 كانون الثاني / ينايرمقتل القيادي الحوثي شرف مطهر سلبه المكنى "أبو رعد" خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني
GMT 15:46 2018 السبت ,20 كانون الثاني / ينايرقتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بغارات لطيران التحالف العربي ومواجهات مع قوات الجيش اليمني
GMT 15:43 2018 السبت ,20 كانون الثاني / ينايرأبباء عن مقتل المعين من قبل الحوثيين خلال معارك مع قوات الجيش اليمني في جبهة الساحل الغربي
وصلت النجمة كريستينا أغيليرا، إلى مكان تجمّع المشاهير في كريغ في لوس أنجلوس، ليلة الأربعاء، في بدلة سوداء مقلمة، ووضعت قبعة أعطتها إحساسًا بأجواء العصابات الكبرى في عشرينات القرن الماضي، وظهرت المغنية البالغة من العمر 37 عاماً في أخر المساء ، وغطت رأسها بقبعة حمراء لامعة و زينت أذنيها بأقراط بيضاء كبيرة متدلية وحملت حقيبة بيضاء صغيرة في يدها، وشعرها الأشقر بدا منسدلاً على الظهر وعلى شفتيها كان أحمر الشفاه هادئ وعميق وخفيف . واشتهرت كريستينا بأحاديثها القوية، حيث ظهرت على برنامج تلفزيوني "ليب سينك باتل" في أسبوع "اكستينا ترب"، و ظهرت في برنامج "ربات البيوت حقيقيات" 2002، ويبدو أن أحدًا لا يحب الأداء و الاستعراض أكثر منها، فهي اشتهرت بالاستعراضات منذ بدايتها، وعندما سُئلت صديقتها عنها لماذا اختارت كريستينا هذا الطريق قالت "لأنها مقاتلة، ونحن جميعاً مقاتلين، وتحب الحياة و
أرسل تعليقك