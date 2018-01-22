قتيلان و12 مصابًا في قصف صاروخي نفذه المسلحون الأكراد في سورية على معسكر للجيش السوري الحر قرب الحدود التركية

أعلن وسائل إعلام تركية سقوط قتيلان و12 مصابا في قصف صاروخي نفذه المسلحون الأكراد في سورية على معسكر للجيش السوري الحر قرب الحدود التركية
GMT 15:46 2017 الجمعة ,17 آذار/ مارسمقتل 26 جنديًا يمنيًا وإصابة 40 آخرين في قصف صاروخي استهدف مسجدا في صرواح في محافظة مآرب
GMT 14:45 2017 الخميس ,09 آذار/ مارسمقتل 18 مدنيًا عراقيًا وإصابة 43 في قصف صاروخي لداعش على الموصل
GMT 07:29 2017 الإثنين ,27 شباط / فبرايرإصابة مدنيين باختناق في قصف صاروخي بغاز الكلور بريف دمشق
GMT 13:29 2016 الجمعة ,23 كانون الأول / ديسمبرمقتل 43 من عناصر تنظيم داعش قرب الموصل
خطفت الممثلة كيرا نايتلي، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان سندانس السينمائي بعد أن كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي أربع مرات خلال المساء. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، مرتدية بدلة سهرة باللون الأسود خلال العرض الأول لفيلمها الأخير "Colette"، يوم السبت، حيث أبدت أول ظهور علني لها منذ الادعاءات. وقالت الممثلة لـ"فاريتي" الأسبوع الماضي: "في حياتي الشخصية، عندما كنت في الحانات، يمكنني أن اتذكر انه تم الاعتداء عليّ أربع مرات بطرق مختلفة. وارتدت كيرا سترة عشاء تقليدية، قميص أبيض بياقة وربطة عنق زادته أناقة، مع بنطلون أسود واسع الساق وكعب أسود لطيف، وكان شعرها الأسود ملموم مع أحمر شفاه زادها جاذبية. نجمة Caribbean the of Pirates The شنت هجوما حادا على صناعة السينما في هوليوود فيما يتعلق بالسلوكيات السيئة تجاه النساء من قبل البعض.
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