الجيش السوري يسيطر على بلدة أم حارتين وتلة طويلة الشيخ محمود في ريف حماة الشمالي الشرقي

سيطرت قوات الجيش السوري على بلدة أم حارتين وتلة طويلة الشيخ محمود في ريف حماة الشمالي الشرقي.
GMT 13:45 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالجيش السوري يقضي على متطرفين من جبهة النصرة في ريف القنيطرة
GMT 17:29 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرالجيش السوري يسيطر على قريتين خلال عملياته ضد "جبهة النصرة" بريف إدلب
GMT 12:46 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبراسقاط مروحية عسكرية تابعة للجيش السوري بصاروخ موجه من قبل اتحاد قوات جبل الشيخ في ريف دمشق الغربي
GMT 17:38 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبرالجيش السوري بالتعاون مع حلفائه يستعيد السيطرة على مدينة "العشارة" وعدة بلدات وقرى بين الميادين والبوكمال في ريف دير الزور
GMT 13:10 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبرالجيش السوري يعلن القضاء على آخر فلول داعش في دير الزور
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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