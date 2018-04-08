الخارجية الروسية تعلن أن تقارير هجوم الغاز في سورية زائفة وهي محاولة لحماية الإرهابيين

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية الروسية، اليوم الأحد أن تقارير هجوم الغاز في سورية زائفة وهي محاولة لحماية الإرهابيين وواشنطن تحاول تقويض عملية خروج المقاتلين من دوما وعرقلة هجوم الحكومة السورية