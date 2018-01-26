مقاتلات التحالف العربي تستهدف تعزيزات لميليشيات الحوثي بين لحج وتعز

استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم الجمعة تعزيزات لميليشيات الحوثي بين لحج وتعز
GMT 11:45 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / ينايرغارات جوية لمقاتلات التحالف تستهدف مواقع مليشيا الحوثي في منطقتي الكحل وصعفان بشارع الخمسين شمال غرب مدينة تعز جنوب غرب اليمن
GMT 06:57 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرغارتان جويتان لمقاتلات التحالف العربي استهدفتا مبنى التلفزيون في مديرية الثورة شمال غرب العاصمة صنعاء شمال اليمن.
GMT 05:13 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرانفجار عنيف يهز منطقة الحصبة شمال العاصمة صنعاء شمال اليمن تزامنا مع تحليق لمقاتلات التحالف العربي
GMT 14:08 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تستهدف بغارتين جويتين مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية شمال اليمن
GMT 13:31 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايرغارتان جويتان لمقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين شمال العاصمة صنعاء شمال اليمن
وصلت النجمة كريستينا أغيليرا، إلى مكان تجمّع المشاهير في كريغ في لوس أنجلوس، ليلة الأربعاء، في بدلة سوداء مقلمة، ووضعت قبعة أعطتها إحساسًا بأجواء العصابات الكبرى في عشرينات القرن الماضي، وظهرت المغنية البالغة من العمر 37 عاماً في أخر المساء ، وغطت رأسها بقبعة حمراء لامعة و زينت أذنيها بأقراط بيضاء كبيرة متدلية وحملت حقيبة بيضاء صغيرة في يدها، وشعرها الأشقر بدا منسدلاً على الظهر وعلى شفتيها كان أحمر الشفاه هادئ وعميق وخفيف . واشتهرت كريستينا بأحاديثها القوية، حيث ظهرت على برنامج تلفزيوني "ليب سينك باتل" في أسبوع "اكستينا ترب"، و ظهرت في برنامج "ربات البيوت حقيقيات" 2002، ويبدو أن أحدًا لا يحب الأداء و الاستعراض أكثر منها، فهي اشتهرت بالاستعراضات منذ بدايتها، وعندما سُئلت صديقتها عنها لماذا اختارت كريستينا هذا الطريق قالت "لأنها مقاتلة، ونحن جميعاً مقاتلين، وتحب الحياة و
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