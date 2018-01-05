قوات الاحتلال تعتقل مصلي تركي من باب السلسلة احد ابواب المسجد الاقصى.
GMT 08:44 2017 الثلاثاء ,24 تشرين الأول / أكتوبرعناصر من مخابرات الاحتلال يقتحمون ساحات المسجد الاقصى المبارك
GMT 08:25 2017 الأحد ,22 تشرين الأول / أكتوبرقوات الاحتلال تقتحم عدة أحياء ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى
GMT 18:24 2017 السبت ,07 تشرين الأول / أكتوبرقوات الاحتلال تقتحم حي بئر ايوب في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى وسط اطلاق للقنابل الصوتية والرصاص المطاطي
GMT 08:30 2017 الإثنين ,11 أيلول / سبتمبراغلاق باب المغاربة عقب اقتحام 57 مستوطناً لباحات المسجد الاقصى
GMT 17:19 2017 الإثنين ,28 آب / أغسطسقوات الاحتلال تقيم حاجزًا عسكريًا لتفتيش المركبات في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى
تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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