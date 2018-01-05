قوات الاحتلال تعتقل مصلي تركي من باب السلسلة احد ابواب المسجد الاقصى
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قوات الاحتلال تعتقل مصلي تركي من باب السلسلة احد ابواب المسجد الاقصى.

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العرب اليوم - قوات الاحتلال تعتقل مصلي تركي من باب السلسلة احد ابواب المسجد الاقصى.

قوات الاحتلال تعتقل مصلي تركي
غزة - العرب اليوم

 قوات الاحتلال تعتقل مصلي تركي من باب السلسلة احد ابواب المسجد الاقصى.

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قوات الاحتلال تعتقل مصلي تركي من باب السلسلة احد ابواب المسجد الاقصى قوات الاحتلال تعتقل مصلي تركي من باب السلسلة احد ابواب المسجد الاقصى



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قوات الاحتلال تعتقل مصلي تركي من باب السلسلة احد ابواب المسجد الاقصى قوات الاحتلال تعتقل مصلي تركي من باب السلسلة احد ابواب المسجد الاقصى



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النجمة كارين جيلان تخطف الأنظار بفستانها الرائع

نيويورك ـ مادلين سعاده

تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول -  بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء

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