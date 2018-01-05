مواجهات بين مليشيا الحوثي و المقاومة الشعبية بمديرية ذي ناعم في محافظة البيضاء وسط اليمن.
GMT 11:49 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرقتلى وجرحى من مليشيا الحوثي خلال صد قوات الجيش اليمني، هجوم لهم على منطقة المشواف بمديرية ناطع بمحافطة البيضاء، وسط اليمن.
GMT 20:01 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايررابطة أمهات المختطفين اليمنيين تؤكد أن المختطفون لدى مليشيا الحوثي يتعرضون لألوان من التعذيب والتهديد لإجبارهم على اعترافات بتهم ليس لهم صلة بها.
GMT 19:56 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمقتل أربعة عناصر من المقاومة الشعبية بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في وقت سابق بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة شرقي اليمن.
GMT 09:01 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرقتلى وجرحى من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية نتيجة المواجهات مع قوات المقاومة الشعبية في جبهة آل حميقان ومديرية الصومعة بمحافطة البيضاء وسط اليمن .
GMT 09:00 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرمليشيا الحوثي تقصف بالكاتيوشا منازل وممتلكات المواطنين بمنطقة شعب صبر بمديرية القبيطة في محافظة لحج جنوب اليمن.
تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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