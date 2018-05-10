المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية يؤكد أن لندن تدين الهجمات الإيرانية على إسرائيل وتدعو طهران إلى التراجع عن أي هجمات أخرى وإلى تهدئة الوضع من جميع الأطراف