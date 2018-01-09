مجلس الوزراء يوافق على ترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض).
GMT 11:08 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / ينايرموظفو غزة ينظمون مسيرة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بصرف رواتبهم.
GMT 04:20 2017 الإثنين ,07 آب / أغسطسوزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الجزائري سبل تعزيز العلاقات الثنائية
GMT 11:27 2017 الأربعاء ,21 حزيران / يونيوولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من دولة رئيس الوزراء اللبناني هنأه خلاله باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء
GMT 10:59 2017 الأربعاء ,21 حزيران / يونيوولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن هنأه خلاله باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
GMT 10:54 2017 الأربعاء ,21 حزيران / يونيوالأمير محمد بن سلمان يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت بمناسبة اختياره وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء.
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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