قوات الأمن الباكستانية تعتقل إرهابي بارز من حركة طالبان

أعلنت السلطات الباكستانية عن نجاحها في اعتقال أحد أهم الإرهابيين في حركة طالبان باكستان.
وأوضح وزير الداخلية في حكومة إقليم بلوشستان سرفراز بكتي في تصريح صحفي اليوم أن أجهزة الأمن الباكستانية تمكنت من اعتقال "فضل حق" وهو من أهم عناصر حركة طالبان باكستان المتورطة في العديد من الأعمال الإرهابية.
وأضاف أن المذكور اعترف خلال التحقيق الجاري معه بقيادة خلية إرهابية مكونة من ستة إرهابيين من عناصر طالبان، وأنه نفذ أحد عشر عملية إرهابية استهدفت قوات الأمن والمصالح الحكومية في إقليم بلوشستان.
وأشار إلى أن قوات الأمن نقلت الإرهابي المذكور إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معه واتخاذ الإجراء اللازم بحقه.
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