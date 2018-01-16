القوات المسلحة اليمنية تكسر هجوم واسع للحوثيين في محاولة فاشلة لاستعادة "جبل مركوزة الاستراتيجي" في محافظة البيضاء وسط اليمن.
GMT 10:07 2017 السبت ,02 كانون الأول / ديسمبرصالح يدعو القوات المسلحة والأمن وأجهزة الدولة إلى رفض التوجيهات والتعليمات الصادرة من مليشيا الحوثي
GMT 21:31 2016 الجمعة ,07 تشرين الأول / أكتوبرالعرادة ينعي استشهاد اللواء الشدادي ويدعو الجيش والمقاومة إلى شد العزائم ومواصلة الانتصارات
خرجت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد لتناول العشاء مع صديقتها عارضة الأزياء الدنماركية هيلينا كريستنسن، ليلة الأحد. بعد أن عادت أخيرا إلى مدينة نيويورك للاحتفال بعيد ميلاد حبيبها المغني زين مالك البالغ من العمر 25 عاما، وظهرت جيجي حديد البالغة من العمر 22 عاما بإطلالة بيضاء أنيقة ومميزة مناسبة للموسم البارد، حيث ارتدت بلوفر واسع باللون الأبيض ذو أكمام من الفرو، بالإضافة إلى سروال من نفس اللون يتميز بفتحة جانبية بكلا الساقين. وأكملت جيجي إطلالتها بزوج من الأحذية من جلد الثعبان ذات كعب، وحقيبة مربعة باللون الابيض، ووضعت القليل من المكياج ما أبرز ملامحها على نحو طبيعي. ولاقت جيجي حديد اهتماما كبيرا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر جيجي في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صغير يظهر فيه حبيبها زين مالك وهو يقوم بالرقص ويؤدي
أرسل تعليقك