الحكم بالسجن مدى الحياة على 38 عسكريًا من المتهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا

أعلنت محكمة تركية اليوم الاثنين الحكم بالسجن مدى الحياة على 38 عسكريًا من المتهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016
GMT 11:26 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسانالكرملين يعلن أن أي استنتاجات عن هجوم كيماوي في دوما دون معلومات مؤكدة أمر خطير
GMT 15:41 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانالاتحاد الأوروبي يحمل نظام الأسد المسؤولية عن هجوم دوما ويدعو إلى رد دولي على الهجوم الكيماوي في سورية
GMT 15:10 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانفريق الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي يعقد اجتماعًا مساء الأحد لبحث الرد على هجوم دوما الكيمياوي
GMT 13:55 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانمدفعية الجيش تستهدف تجمعات ومواقع متفرقة للانقلابيين بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب شرقي البلاد، ومقتل أكثر من 20 عنصرًا من مسلحي جماعة الحوثيين.
GMT 13:24 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانترامب يؤكد أن لو التزم أوباما بالخط الأحمر الذي رسمه لانتهت الكارثة في سورية منذ زمن طويل ولأصبح الأسد من الماضي
ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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