مجلس النواب المصري يوافق على أربعة تعديلات وزارية

وافق البرلمان المصري على تعديل وزاري يشمل قطاع السياحة والأعمال والتنمية؛ حيث تعيين أبو بكر الجندي وزيرًا للتنمية المحلية , تعيين إيناس عبدالدايم وزيرًا للثقافة ورانيا المشاط للسياحة ، عاصم الجزار نائبًا لوزير الإسكان، خالد محمد علي لقطاع الأعمال
GMT 14:09 2017 الثلاثاء ,24 تشرين الأول / أكتوبرالسيسي يعلن أن هناك أكثر من 40 ألف منظمة مدنية تعمل لصالح المجتمع المصري لكن يجب الحذر في التعامل مع التنظيمات المناوئة لمصر
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد مع صديقها المغني زين مالك الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ25، يوم الجمعة، بإطلالة مميزة وجذابة، خلال توجههما للاحتفال بهذه المناسبة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية. وبدت عارضة الأزياء العالمية ومغني الفرقة الإنجليزية العالمية "ون دايركشن" مرتديان معطفا وسروالا من الجلد ذو اللون الأسود إضافة إلى نظرات شمسية صغيرة ذو تصميم مميز، فتم تشبيههما بإبطال سلسلة أفلام "Matrix" التي حققت نجاحا مذهلا فور عرضها وما زالت أحداثها عالقة بأذهان عشاق السينما، وأكمل الاثنان إطلالتهما بالأحذية المطابقة. كانت جيجي قد نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام" عدة صور مع زين احتفالاً بعيد ميلاده، ولاقت الصور إعجاب قطاع كبير من مرتادي صفحتها، فحققت الصور أكثر من 3.3 مليون إعجابا خلال 20 ساعة، ونشرت فيديو مع حبيبها تجمعهما لحظات رومانسية، معلقة : "أحب هذا الرجل أكثر
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