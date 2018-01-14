مجلس النواب المصري يوافق على أربعة تعديلات وزارية

وافق البرلمان المصري على تعديل وزاري يشمل قطاع السياحة والأعمال والتنمية؛ حيث تعيين أبو بكر الجندي وزيرًا للتنمية المحلية , تعيين إيناس عبدالدايم وزيرًا للثقافة ورانيا المشاط للسياحة ، عاصم الجزار نائبًا لوزير الإسكان، خالد محمد علي لقطاع الأعمال