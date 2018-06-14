تعيين الفريق محمد زكي وزيرًا للدفاع في الحكومة المصرية.
GMT 11:13 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوتعيين محمود توفيق وزيرا للداخلية في الحكومة المصرية
GMT 10:59 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيورئيس الحكومه اليمنية يصل العاصمة االمؤقتة عدن جنوب البلاد برفقة عدد من الوزراء
GMT 23:00 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوالجمعية العامة للامم المتحدة تدين اسرائيل وتطالب باجراءات لحماية الفلسطينيين عقب أحداث غزة
GMT 18:02 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوالتحالف العربي يعلن خطة شاملة لتقديم مساعدات عاجلة لسكان محافظة الحديدة غربي اليمن والعمل مع منظمات الإغاثة لزيادة سعة ميناء الحديدة عند تحريره
GMT 18:01 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيومقتل العشرات من مسلحي جماعة الحوثيين في معارك الدريهمي والمطار بمحافظة الحديدة غربي البلاد وعدد من المسلحين الحوثيين يسلمون انفسهم للجيش
كشفت مغنية الراب نيكي ميناج، عن عدم دخولها في علاقة عاطفية لفترة طويلة للمرة الأولى منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها خلال حديثها مع مجلة Elle والتي ستكون على غلافها في عدد يوليو/تموز. وتعد نيكي ميناج واحدة من أكثر النجوم لمعانًا في مجال موسيقى الراب، وللمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، تصبح المغنية الشهيرة عزباء وجاهزة للارتباط. وقالت نيكي: "بمجرد أن أدركت أنني أستطيع بالفعل العيش، التنفس، تناول الطعام، النوم، والمشي والحديث وحدي دون أن يكون لدي حبيب، كان بقائي دون الدخول في علاقة أحد الأشياء التي جعلتني أشعر بالقوة والثبات". وأوضحت: "أنني امرأة شابة لا تحتاج إلى رجل مقابل المال. لست بحاجة إلى رجل حتى لامتلاك وظيفة". وأضافت:"لم أضطر أبداً لأن أفعل ذلك من أجل المصالح. لم يكن عليّ أبدًا أن أفعل ذلك من أجل صفقة قياسية. ليس
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