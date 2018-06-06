قوات الجيش اليمني تستكمل تحرير جبل العويد

استكملت قوات الجيش اليمني تحرير جبل العويد الإستراتيجي بمديرية مقبنة، غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن، بعد معارك عنيفة خاضتها مع مسلحي الجماعة الحوثيين، الإنقلابية