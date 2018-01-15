الاحتلال يعتقل قبل قليل شابين مقدسيين من منطقة باب الساهرة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك
GMT 11:15 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / ينايرالاحتلال يعتقل 3 شبان خلال مواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحم
GMT 09:18 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرالاحتلال يغلق مدخل بلدة أوصرين جنوب نابلس بالسواتر الترابية
GMT 11:02 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرالاحتلال يطلق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات الدائرة في بلدة كفر نعمة غربي رام الله
GMT 11:40 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / ينايرإصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال تظاهرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، قبل قليل.
GMT 16:33 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرإصابة 10 مواطنين بالاختناق خلال المواجهات مع الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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