إندونيسيا تقضي بالسجن 9 أعوام لمدبر تفجير انتحاري مزدوج

قضت محكمة إندونيسية اليوم الإثنين بالسجن 9 أعوام للعقل المدبر لتفجير انتحاري مزدوج في محطة حافلات بالعاصمة جاكرتا العام الماضي.

وأدين كيكي محمد إقبال الذي تربطه صلات بتنظيم داعش الإرهابي بتدبير الهجوم .