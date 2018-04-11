ترامب يعلن أن روسيا لايجب أن تكون شريكًا لمن يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن روسيا لايجب أن تكون شريكًا لمن يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك.

وأكد أن على روسيا الاستعداد لصواريخنا القادمة إلى سورية