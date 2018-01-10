معين شريم يغادر مطار صنعاء بعد خمسة أيام من المشاورات مع الحوثيين

غادر نائب المبعوث الأممي في اليمن معين شريم مطار صنعاء بعد خمسة أيام من المشاورات مع الحوثيين.
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GMT 13:27 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبرفريق تقييم الحوادث في اليمن يعلن أن التحالف رصد شاحنات عسكرية تخرج من مطار صنعاء
GMT 17:09 2017 الثلاثاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبرتوقف رحلات الإغاثة في مطار صنعاء بعد تدمير مقاتلات التحالف جهاز الإرشاد الملاحي
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GMT 16:29 2017 الجمعة ,18 آب / أغسطسالمخلافي يؤكد التمسك بالحل القائم على المرجعيات الثلاث
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
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