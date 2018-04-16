إسرائيل تزعم امتلاكها معملاً للبحث عن أنفاق غزة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن امتلاكه معملاً تكنولوجياً مزوداً بعدد كبير من الخبراء من أجل الكشف عن الأنفاق التي تجهزها الفصائل الفلسطينية المسلحة على حدود قطاع غزة لتنفيذ هجمات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.