الصين تؤكد أن الضربات ضد سوريا انتهاك للقانون

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إنها تؤمن بأن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لحل المسألة السورية، داعية لإجراء تحقيق شامل وعادل وموضوعي بشأن هجمات في سوريا يشتبه بأنها كيماوية.
وأدلت بالتصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، خلال مؤتمر صحفي، وذلك وفقاً لما ورد في بيان على موقع الوزارة.
وقالت هوا إن "الصين عارضت ولا تزال اللجوء إلى القوة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، وترى أن أي إجراء عسكري يتجاوز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعد انتهاكاً للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي".
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