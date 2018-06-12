الرئيس الأميركي يقول إنه سيلبي دعوة زعيم كوريا الشمالية لزيارة بيونغ يانغ وسيستقبله في البيت الأبيض "في الوقت المناسب" أي حينما "تتقدم المفاوضات" الثنائية