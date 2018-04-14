السعودية تعلن تأييد الضربات الجوية على سورية

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، تأييد السعودية الكامل للعمليات العسكرية التي قامت بها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية على أهداف عسكرية في سورية، وفق ما ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية.
ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن العمليات العسكرية جاءت ردًا على استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيمائية المحرمة دوليًا ضد المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء، استمرارًا لجرائمه البشعة التي يرتكبها منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق.
وحمّل المصدر النظام السوري مسؤولية تعرض سورية لهذه العمليات العسكرية، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد النظام السوري.وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر السبت ، القوات الأميركية بتوجيه عدة ضربات دقيقة لمواقع عسكرية داخل سورية قال إنها تحوي أسلحة كيماوية، وقالت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه لابديل عن استخدام القوة العسكرية ضد سورية، فيما أمر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قواته بشن ضربات على سورية.
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