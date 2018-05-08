جهانغيري يعلن أن طهران مستعدة لأي سيناريو في حال انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

أعلن نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري اليوم الثلاثاء أن طهران مستعدة لأي سيناريو في حال انسحاب ترامب من الاتفاق النووي.

وأكد أن سيكون من السذاجة إعادة التفاوض مجددًا مع الولايات المتحدة في حال انسحابها من الاتفاق النووي.