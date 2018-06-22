دبابات النظام السوري تستهدف الأحياء السكنية في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين

أفادت اللجان الشعبية الفلسطينية أن الدبابات التابعة للنظام السوري استهدفت خلال الساعات الماضية الأحياء السكنية في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا بعدد من القذائف .
وأشارت في بيان اليوم أن القصف الذي تعرض لها مخيم درعا وترافق مع قصف بقذائف الهاون استهدفت مناطق متفرقة من المخيم.
وأعربت اللجان الفلسطينية عن قلقها من صعوبة تأمين الإسعافات الأولية والأدوية العلاجية للعديد من الجرحى والمرضى في مخيم درعا والبلدات المحيطة به خصوصاً مع انقطاع الطرق واستمرار القصف العنيف من مواقع قوات النظام للمخيم الأمر الذي أدى إلى توقف معظم المستوصفات والنقاط الطبية عن العمل إثر استهدافها بالقصف بشكل متكرر.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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