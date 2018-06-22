دبابات النظام السوري تستهدف الأحياء السكنية في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين

أفادت اللجان الشعبية الفلسطينية أن الدبابات التابعة للنظام السوري استهدفت خلال الساعات الماضية الأحياء السكنية في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا بعدد من القذائف .

وأشارت في بيان اليوم أن القصف الذي تعرض لها مخيم درعا وترافق مع قصف بقذائف الهاون استهدفت مناطق متفرقة من المخيم.

وأعربت اللجان الفلسطينية عن قلقها من صعوبة تأمين الإسعافات الأولية والأدوية العلاجية للعديد من الجرحى والمرضى في مخيم درعا والبلدات المحيطة به خصوصاً مع انقطاع الطرق واستمرار القصف العنيف من مواقع قوات النظام للمخيم الأمر الذي أدى إلى توقف معظم المستوصفات والنقاط الطبية عن العمل إثر استهدافها بالقصف بشكل متكرر.