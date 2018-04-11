رئيس أركان الجيش الجزائري يتفقد موقع تحطم الطائرة العسكرية

تفقد نائب وزيرالدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأربعاء موقع تحطم طائرة النقل العسكرية بمحيط القاعدة الجوية (لبوفاريك) للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التى يتطلبها الموقف، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية.

وذكر بيان الوزارة، الذى أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، "أن طائرة نقل عسكرية تحطمت صباح اليوم بمحيط القاعدة الجوية (لبوفاريك) وداخل حقل زراعي خال من السكان أثناء رحلة من بوفاريك-تندوف-بشار".