المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء تسلم السلطات السعودية جثة القيادي الحوثي يوسف المداني

سلمت المقاومة الشعبية، في محافظة البيضاء وسط اليمن السلطات السعودية جثة القيادي الحوثي يوسف المداني .
GMT 14:20 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تصل إلى ثالث مديريات محافظة البيضاء وسط اليمن
GMT 11:50 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش الوطني تبدأ أول معاركه في منطقة شتار التابعة إداريا ًلمحافظة البيضاء وسط اليمن بعد استكمال تحرير محافظة شبوة .
GMT 14:41 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبراشتباكات عنيفة شهدها موقع النقطة و المختبي بين مسلحين تابعين للمقاومة الشعبية وسط اليمن
GMT 20:13 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبر22 من ميليشيات الحوثي الإيرانية يستسلمون لقوات الشرعية اليمنية في شبوة على الحدود مع محافظة البيضاء
GMT 17:48 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف العربي يقصف معسكر السوادية في محافظة البيضاء وسط اليمن.
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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