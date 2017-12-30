متحدث الجيش اليمني يؤكد أن انهيارات الميليشيا الحوثية تتوالى بشكل متسارع في كل الجبهات

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي أن انهيارات الميليشيا الحوثية تتوالى بشكل متسارع في كل الجبهات أمام قوات الجيش اليمني.
GMT 14:20 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تصل إلى ثالث مديريات محافظة البيضاء وسط اليمن
GMT 14:17 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرالجيش اليمني يعلن استعادة عقبة القنذع ومركز مديرية نعمان في البيضاء
GMT 19:46 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالجيش اليمني يأسر 12 عنصرًا من مليشيا الحوثي
GMT 19:30 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبردوي انفجارات عنيفة ومتقطعة تهز جبهات القتال في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء شمالي اليمن
GMT 00:33 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تشن قصف مدفعي عنيف على مواقع مختلفة للميليشيات الحوثية في سلسلة جبال العقبة المدخل الرئيسي لمديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف، شمال شرق اليمن
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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