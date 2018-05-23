أكد ظريف أن تصريحات بومبيو لا أساس لها من الصحة ولا تستحق الرد عليها

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تصريحات نظيره الأمريكي مايك بومبيو حول إيران معتبرا إياها مجرد “مزاعم لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الأدب ولا تستحق الرد عليها”.

وقال ظريف في تصريحات أدلى بها اليوم على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني إنه “لا يسعنا سوى أن نعاود القول بأن بومبيو وسائر المسؤولين الأمريكيين ليسوا فقط رهينة أوهامهم وتصوراتهم الخاطئة بل إنهم رهينة ماضيهم والأسوأ من ذلك رهينة لمجموعات الضغط الفاسدة التي تكشف كل يوم فضيحة لإحداها أمام الرأي العام العالمي”.

وأضاف ظريف إن هذا الأمر “مؤشر على إفلاس السياسة الخارجية الأمريكية التي تحولت إلى سياسة مستأجرة” موضحا أن تصريحات بومبيو بعيدة عن الواقع وهي امتداد للسياسات الفاشلة السابقة حيث لم تحمل أي جديد ولكنه طرحها بوقاحة أكبر.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ووزير خارجيته الجديد مايك بومبيو بدأا منذ أسابيع حملة منظمة للتحريض ضد إيران ابتدأت من إعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة “خمسة زائد واحد” عام 2015 واعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها والتي تم تجميدها بموجب الاتفاق