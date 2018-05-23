أكد ظريف أن تصريحات بومبيو لا أساس لها من الصحة ولا تستحق الرد عليها

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تصريحات نظيره الأمريكي مايك بومبيو حول إيران معتبرا إياها مجرد “مزاعم لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الأدب ولا تستحق الرد عليها”.
وقال ظريف في تصريحات أدلى بها اليوم على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني إنه “لا يسعنا سوى أن نعاود القول بأن بومبيو وسائر المسؤولين الأمريكيين ليسوا فقط رهينة أوهامهم وتصوراتهم الخاطئة بل إنهم رهينة ماضيهم والأسوأ من ذلك رهينة لمجموعات الضغط الفاسدة التي تكشف كل يوم فضيحة لإحداها أمام الرأي العام العالمي”.
وأضاف ظريف إن هذا الأمر “مؤشر على إفلاس السياسة الخارجية الأمريكية التي تحولت إلى سياسة مستأجرة” موضحا أن تصريحات بومبيو بعيدة عن الواقع وهي امتداد للسياسات الفاشلة السابقة حيث لم تحمل أي جديد ولكنه طرحها بوقاحة أكبر.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ووزير خارجيته الجديد مايك بومبيو بدأا منذ أسابيع حملة منظمة للتحريض ضد إيران ابتدأت من إعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة “خمسة زائد واحد” عام 2015 واعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها والتي تم تجميدها بموجب الاتفاق
GMT 10:43 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايومجلس النواب اللبناني الجديد يعيد انتخاب نبيه بري رئيسا له
GMT 10:37 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوموسكو تؤكد على محاولات واشنطن اعتبار إيران تهديداً عالمياً غير مجدية
GMT 10:34 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايومقتل عدد من مرتزقة النظام السعودي في قصف صاروخي للجيش اليمني
GMT 10:31 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوأكد المفوض منذر منذر ان سورية ستواصل حماية مواطنيها من المجموعات الإرهابية
GMT 16:18 2018 الإثنين ,21 أيار / مايووقفه احتجاجية بدمشق استنكاراً لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة
جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
أرسل تعليقك