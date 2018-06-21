مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في محافظة الحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع السلال الغذائية من المواد الأساسية على الأسر المحتاجة في مخيم نازحي بيت البرطي والفازة بالجشة في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة ، يستفيد منها 600 فرد, وهي من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 262 مشروعًا .
GMT 10:29 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيومجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية تطالب بوقف معاناة النازحين الفلسطينيين
أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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