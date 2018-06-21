مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في محافظة الحديدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع السلال الغذائية من المواد الأساسية على الأسر المحتاجة في مخيم نازحي بيت البرطي والفازة بالجشة في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة ، يستفيد منها 600 فرد, وهي من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 262 مشروعًا .