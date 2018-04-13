إصابة 3 فلسطينيين باحتجاجات مسيرة العودة

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي الإسرائيلي، صباح الجمعة، شرق مدينة غزة، مع بدء التظاهرات الاحتجاجية في الجمعة الثالثة لمسيرة "العودة الكبرى" التي أعلنتها الهيئة الوطنية العليا التي تضم كافة الفصائل الوطنية والإسلامية.