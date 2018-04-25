غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع الحوثيين شمال اليمن

شن طيران التحالف العربي عدة غارات جوية على مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء، شمال اليمن، ظهر الأربعاء، وقال شهود عيان لـ"العرب اليوم" إن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين في جبل عطان باتجاه تلال الريان وجبل عيبان، كما استهدفت غارات اخرى كلية الطيران في شارع الستين غرب العاصمة صنعاء شمال البلاد .
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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