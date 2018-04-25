غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع الحوثيين شمال اليمن

شن طيران التحالف العربي عدة غارات جوية على مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء، شمال اليمن، ظهر الأربعاء، وقال شهود عيان لـ"العرب اليوم" إن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين في جبل عطان باتجاه تلال الريان وجبل عيبان، كما استهدفت غارات اخرى كلية الطيران في شارع الستين غرب العاصمة صنعاء شمال البلاد .