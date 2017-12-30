ترامب يشدد على ضرورة احترام الحكومة الإيرانية لحقوق شعبها

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة احترام الحكومة الإيرانية لحقوق شعبها بما فيها حقه في التعبير عن نفسه.
GMT 21:32 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرإسرائيل تأمر بترحيل تركيين احتجزا في مظاهرات بشأن القدس
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GMT 17:44 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الفلسطيني يؤكد أن تصويت الجمعية العامة يظهر أن قرار ترامب بشأن القدس باطل
GMT 17:35 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالخارجية الأميركية تعلن أن ترامب لم يتخذ أي قرارات بشأن الحدود الفلسطينية
GMT 19:57 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الأميركي دونالد ترامب يدين خلال اتصال هاتفي مع العاهل السعودي إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا تجاه الرياض
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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