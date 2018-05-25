الأمم المتحدة تدعو التحالف العربي والحكومة اليمنية لتعزيز واردات الغذاء والوقود عبر الموانئ التجارية
آخر تحديث GMT10:18:00
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تدعو التحالف العربي والحكومة اليمنية لتعزيز واردات الغذاء والوقود عبر الموانئ التجارية

العرب اليوم -

العرب اليوم - الأمم المتحدة تدعو التحالف العربي والحكومة اليمنية لتعزيز واردات الغذاء والوقود عبر الموانئ التجارية

الأمم المتحدة
صنعاء - خالد عبدالواحد

الأمم المتحدة تدعو التحالف العربي والحكومة اليمنية لتعزيز واردات الغذاء والوقود عبر الموانئ التجارية.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الأمم المتحدة تدعو التحالف العربي والحكومة اليمنية لتعزيز واردات الغذاء والوقود عبر الموانئ التجارية الأمم المتحدة تدعو التحالف العربي والحكومة اليمنية لتعزيز واردات الغذاء والوقود عبر الموانئ التجارية



أخبار ذات صلة

GMT 10:18 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو

مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي الإنقلابية في محيط معسكر الدفاع الجوي وأطراف وادي الزنوج شمال مدينة تعز جنوب غربي اليمن
العرب اليوم - مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي الإنقلابية في محيط معسكر الدفاع الجوي وأطراف وادي الزنوج شمال مدينة تعز جنوب غربي اليمن

GMT 10:13 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو

الأمم المتحدة تؤكّد أن نحو 8.4 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة
العرب اليوم - الأمم المتحدة تؤكّد أن نحو 8.4 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة

GMT 10:09 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو

الأمم المتحدة تعلن أن الصراع اليمني تصاعد في الأسابيع الأخيرة مع تزايد القيود على العمل الإنساني
العرب اليوم - الأمم المتحدة تعلن أن الصراع اليمني تصاعد في الأسابيع الأخيرة مع تزايد القيود على العمل الإنساني

GMT 23:23 2018 الخميس ,24 أيار / مايو

وكيل الأمين العام للامم المتحدة يدعو حكومة اليمن والتحالف إلى اتخاذ خطوات نشطة لتعزيز الإمدادات الإنسانية.
العرب اليوم - وكيل الأمين العام للامم المتحدة يدعو حكومة اليمن والتحالف إلى اتخاذ خطوات نشطة لتعزيز الإمدادات الإنسانية.

GMT 22:20 2018 الخميس ,24 أيار / مايو

قوات الاحتلال تقتحم منطقة "الجوفة" في بلدة تقّوع جنوب شرق بيت لحم
العرب اليوم - قوات الاحتلال تقتحم منطقة "الجوفة" في بلدة تقّوع جنوب شرق بيت لحم

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الأمم المتحدة تدعو التحالف العربي والحكومة اليمنية لتعزيز واردات الغذاء والوقود عبر الموانئ التجارية الأمم المتحدة تدعو التحالف العربي والحكومة اليمنية لتعزيز واردات الغذاء والوقود عبر الموانئ التجارية



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

حضرت متألقة في حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز

داكوتا فانينغ تُشارك في مسلسل يحقق في جرائم بشعة

باريس - مارينا منصف

تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:51 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو

فريق التلغراف يقدّم نصائح بارتداء ملابس مناسبة في المناسبات
العرب اليوم - فريق التلغراف يقدّم نصائح بارتداء ملابس مناسبة في المناسبات

GMT 05:53 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو

تعرّف على أماكن التسوق والمطاعم في إيبيزا هذا الصيف
العرب اليوم - تعرّف على أماكن التسوق والمطاعم في إيبيزا هذا الصيف

GMT 01:45 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو

ميرفت حمزة تكشف تصميمات جديدة لهدايا وديكورات رمضان
العرب اليوم - ميرفت حمزة تكشف تصميمات جديدة لهدايا وديكورات رمضان

GMT 01:04 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو

رئيس "العمل البريطاني" يثير الجدل بشأن استفتاء توحيد إيرلاندا
العرب اليوم - رئيس "العمل البريطاني" يثير الجدل بشأن استفتاء توحيد إيرلاندا

GMT 03:22 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو

ميشيل وباراك أوباما يوقّعان صفقة لإنتاج أفلام وثائقية
العرب اليوم - ميشيل وباراك أوباما يوقّعان صفقة لإنتاج أفلام وثائقية

GMT 02:24 2018 الخميس ,24 أيار / مايو

سمر مبروك تكشف عن مجموعة جديدة من أزياء رمضان
العرب اليوم - سمر مبروك تكشف عن مجموعة جديدة من أزياء رمضان

GMT 06:34 2018 الخميس ,24 أيار / مايو

الفنادق من الطائرات غير المُستخدمة تجربة مميزة للحياة
العرب اليوم - الفنادق من الطائرات غير المُستخدمة تجربة مميزة للحياة

GMT 00:19 2018 الخميس ,24 أيار / مايو

غادة إبراهيم تكشف عن أبرز تصميمات عرائس رمضان 2018
العرب اليوم - غادة إبراهيم تكشف عن أبرز تصميمات عرائس رمضان 2018

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 17:25 2018 الإثنين ,14 أيار / مايو

سجن خليجية 6 أشهر بعدما قضّت ليلة مع مواطن داخل فندق في دبي
العرب اليوم - سجن خليجية 6 أشهر بعدما قضّت ليلة مع مواطن داخل فندق في دبي

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 19:17 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان

رجل يبيع جسد زوجته لصديقه ويموت أثناء معاشرتها
العرب اليوم - رجل يبيع جسد زوجته لصديقه ويموت أثناء معاشرتها

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 19:20 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه
العرب اليوم - معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab