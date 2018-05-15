إيرلندا تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية المواجهات الدامية أمس في غزة
GMT 10:13 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايوالاحتلال يطلق قنابل الغاز بكثافة خلال المواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
GMT 10:11 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايووصول رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
GMT 10:09 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايوارتفاع عدد الضحايا برصاص قوات الاحتلال في غزة إلى 61 فلسطينيًا
GMT 09:34 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايوقوات الاحتلال تقمع بقنابل الغاز مسيرة في بيت لحم.
GMT 09:05 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايورئيس الوزراء التركي يصرح على الدول الإسلامية اعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل
ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
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