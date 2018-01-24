عبرت الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من العمليات العسكرية في عفرين.
وأكدت أن العملية العسكرية في عفرين أدت إلى موجة نزوح وسقوط ضحايا.
GMT 11:13 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / ينايرالأمم المتحدة تصف تصريحات ترامب حول هايتي ودول أفريقية بأنها "صادمة ومعيبة"
GMT 11:34 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرالأمم المتحدة تعلن مقتل أكثر من 8 آلاف يمني وإصابة 50 ألف آخرين منذ بداية العام 2015
GMT 21:28 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعلن أن تصويت الأمم المتحدة لصالح القدس ضد قرار ترمب يعد انتصاراً للشعب الفلسطيني وللشرعية الدولية وصفعة للغطرسة الأميركية
GMT 20:42 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرنائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة يعلن يجب أن يكون هنالك تبادل للمعلومات حتى نجلب المقاتلين الأجانب إلى العدالة
GMT 18:57 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرحب بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار حول القدس
عادت عارضة الأزياء كايا جيرير، مرة أخرى بإطلالة مذهلة خلال عرض لمصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، الذي يعدّ من أهم المصممين العالميين في مجال الموضة والأزياء، بعد أن قدّمت أول عرض لها في مهرجان شانيل من خلال افتتاح أسبوع الموضة في باريس ربيع وصيف 2018 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وظهر جيرير ابنة السوبر موديل سيندي كراوفورد بإطلالة مميزة، وامتاز حياكة الفستان بـ"هوت كوتور" أي "الخياطة الراقية"، فهي تعد آخر صيحات الموضة العالمية. بعد أيام فقط من إعلانها عن مشاركتها مع المصمم الألماني، أثبتت ابنة عارضة الأزياء سيندي كروفورد أنها استطاعت أن تعتلي بقوة أعلى قائمتها لأفضل عارضات الأزياء الشهيرة. ظهرت كايا بفستان من اللون الوردي مع أكمام مغطاة بالريش، ذات التنورة الواسعة، بالإضافة إلى الأزهار التي تعلو حجاب الدانتيل الأسود، التي برز ملامحها الجميلة، وتزين فستانها مع تصميم الأزهار المعقدة
أرسل تعليقك