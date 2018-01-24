مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين في غارات جوية لطيران التحالف العربي أستهدفت مديرية منبه في محافظة صعدة اقصى شمال اليمن
GMT 08:59 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف العربي تسيطر على منطقة الكديحة وقرية المشقر وقرية القوادر غرب النجيبة في محافظة الحديدة غربي اليمن، ومازالت المعارك المستمرة.
GMT 07:17 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يشن 3 غارات على منطقة محضة في محافظة صعدة اقصى شمال اليمن.
GMT 16:08 2018 السبت ,20 كانون الثاني / يناير12 غارة لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيبن في مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
GMT 15:46 2018 السبت ,20 كانون الثاني / ينايرقتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بغارات لطيران التحالف العربي ومواجهات مع قوات الجيش اليمني
GMT 15:27 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.
عادت عارضة الأزياء كايا جيرير، مرة أخرى بإطلالة مذهلة خلال عرض لمصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، الذي يعدّ من أهم المصممين العالميين في مجال الموضة والأزياء، بعد أن قدّمت أول عرض لها في مهرجان شانيل من خلال افتتاح أسبوع الموضة في باريس ربيع وصيف 2018 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وظهر جيرير ابنة السوبر موديل سيندي كراوفورد بإطلالة مميزة، وامتاز حياكة الفستان بـ"هوت كوتور" أي "الخياطة الراقية"، فهي تعد آخر صيحات الموضة العالمية. بعد أيام فقط من إعلانها عن مشاركتها مع المصمم الألماني، أثبتت ابنة عارضة الأزياء سيندي كروفورد أنها استطاعت أن تعتلي بقوة أعلى قائمتها لأفضل عارضات الأزياء الشهيرة. ظهرت كايا بفستان من اللون الوردي مع أكمام مغطاة بالريش، ذات التنورة الواسعة، بالإضافة إلى الأزهار التي تعلو حجاب الدانتيل الأسود، التي برز ملامحها الجميلة، وتزين فستانها مع تصميم الأزهار المعقدة
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