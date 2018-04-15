بريطانيا يؤكد أن بلاده ستبحث الخيارات إذا استخدم الأسد أسلحة كيماوية مرة أخرى

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد إن "بريطانيا ستبحث "الخيارات" مع حلفائها إذا استخدم الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيماوية مرة أخرى ضد شعبه، مضيفاً أنه ليس هناك شيء مخطط حتى الآن".

ودعم جونسون قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالانضمام للولايات المتحدة وفرنسا في ضرب منشآت للأسلحة الكيماوية في سوريا أمس السبت قائلاً إنه "كان تصرفاً صائباً لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية مجدداً".