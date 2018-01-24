مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي في محيط جبل المركوزة، بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وطيران التحالف يستهدف مواقع المليشيات في المنطقة
GMT 08:59 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف العربي تسيطر على منطقة الكديحة وقرية المشقر وقرية القوادر غرب النجيبة في محافظة الحديدة غربي اليمن، ومازالت المعارك المستمرة.
GMT 15:44 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرمقتل خمسة خبراء في زراعة الألغام البحرية تابعين لمليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني
GMT 08:53 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرمقتل قياديان في مليشيات الحوثي الانقلابية في مواجهات مع قوات الجيش اليمني شرق مدينة تعز جنوب غرب اليمن.
GMT 07:31 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرمقتل سبعة من عناصر مليشيا الحوثي بمواجهات مع قوات الجيش اليمني شمال مديرية الخوخة في محافظة الحديدة غرب اليمن.
GMT 17:23 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية تشن هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين في جبهة الصلو بمدينة تعز جنوب اليمن
عادت عارضة الأزياء كايا جيرير، مرة أخرى بإطلالة مذهلة خلال عرض لمصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، الذي يعدّ من أهم المصممين العالميين في مجال الموضة والأزياء، بعد أن قدّمت أول عرض لها في مهرجان شانيل من خلال افتتاح أسبوع الموضة في باريس ربيع وصيف 2018 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وظهر جيرير ابنة السوبر موديل سيندي كراوفورد بإطلالة مميزة، وامتاز حياكة الفستان بـ"هوت كوتور" أي "الخياطة الراقية"، فهي تعد آخر صيحات الموضة العالمية. بعد أيام فقط من إعلانها عن مشاركتها مع المصمم الألماني، أثبتت ابنة عارضة الأزياء سيندي كروفورد أنها استطاعت أن تعتلي بقوة أعلى قائمتها لأفضل عارضات الأزياء الشهيرة. ظهرت كايا بفستان من اللون الوردي مع أكمام مغطاة بالريش، ذات التنورة الواسعة، بالإضافة إلى الأزهار التي تعلو حجاب الدانتيل الأسود، التي برز ملامحها الجميلة، وتزين فستانها مع تصميم الأزهار المعقدة
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