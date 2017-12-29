مقتل حراس أمن في الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان

تداولت أنباء عن مقتل حراس أمن في الهجوم على كنيسة مارمينا في منطقة حلوان جنوب مصر
GMT 19:01 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرأسماء ضحايا الهجوم المتطرف على كنسية مارمينا في حلوان
GMT 14:10 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرالسعودية تدين الهجوم المتطرف على كنيسة حلوان في مصر
GMT 11:27 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبروزارة الصحة المصرية تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم على الكنيسة في حلوان إلى 10 أشخاص واصابة 5 آخرين بجروح
GMT 09:50 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرأنباء عن مقتل ضابط ومجندين في الهجوم على كنيسة حلوان جنوب القاهرة
GMT 09:44 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرمقتل مسلح حاول اقتحام كنيسة مارمينا في مصر
شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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