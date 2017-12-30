بوتين يبلغ الأسد أن روسيا ستواصل مساعدة سورية في الحفاظ على سيادتها

أكد الرئيس الروسي فلايمير بوتين للرئيس السوري بشار الأسد أن روسيا ستواصل مساعدة سورية في الحفاظ على سيادتها.
GMT 20:30 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرفورد تعود من جديد لبطولة العالم للراليات WRC
GMT 20:27 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرسوزوكي تكشف عن سيارتها "XBEE" الجديدة بفئتين من المحركات
GMT 19:46 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرالجول الثالث لأتليتكو مدريد لــ"كيفن جاميرو"
GMT 19:44 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرالجول الثاني لأتليتكو مدريد لــ"كيفن جاميرو"
GMT 19:20 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرأحمد الشيخ يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك أتليتكو
GMT 18:52 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرمؤمن زكريا يودع جماهير الأهلي بعد تسجيله هدف التقدم على أتليتكو مدريد
GMT 18:49 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرمؤمن زكريا يتقدم للأهلي بهدف في شباك أتلتيكو مدريد بالمباراة الودية العالمية
GMT 18:44 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرمؤمن زكريا يتقدم للأهلي بهدف في شباك أتلتيكو مدريد بالمباراة الودية العالمية
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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