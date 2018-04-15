الرئيس الروسي يؤكد استعداده للتعاون مع الجامعة العربية من أجل ضمان الأمن الإقليمي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة وجهها للقمة العربية المنعقدة فى السعودية، اليوم الأحد، استعداد روسيا للتعاون مع جامعة الدول العربية من أجل ضمان الأمن الإقليمي .وقال بوتين في رسالته - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن " روسيا مستعدة لتنمية التعاون الكامل مع الجامعة العربية من أجل ضمان الأمن الإقليمى".
وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن تتطور الظروف خاصة عقب تدمير القوى الأساسية لتنظيم داعش فى سورية والعراق، مضيفا " سنستطيع أن نعمل معا على تكثيف عمليات التسوية السياسية، وإعادة الإعمار فى مرحلة ما بعد النزاع في هذه البلدان، وحل المهام الإنسانية العاجلة"
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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