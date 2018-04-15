وزير خارجية فرنسا يؤكد أنه على روسيا أن تضغط على حليفها الأسد

رأى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه بعد الضربات الغربية على سوريا، على روسيا أن تضغط على حليفها الرئيس السوري بشار الأسد، للبحث عن مخرج للأزمة السياسية.

وقال لودريان في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش": "نأمل الآن أن تدرك روسيا أنه بعد الرد العسكري، علينا أن نضم جهودنا للدفع في اتجاه عملية سياسية في سوريا تسمح بإيجاد مخرج للأزمة" مؤكداً أن "فرنسا تعرض مساهمتها للتوصل إلى ذلك".

وتابع: "من يعرقل هذه العملية اليوم هو بشار الأسد نفسه، على روسيا أن تضغط عليه".