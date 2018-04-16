ماكرون يؤكد أن البيت الأبيض محق بإنهاء مهمته في سورية عند القضاء على داعش

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين أن البيت الأبيض محق بإنهاء مهمته في سورية عند القضاء على داعش.

وصرح أن احترام القانون الدولي الإنساني والحل السياسي بسورية أولية لنا في هذا النزاع.