ماكرون يؤكد أن البيت الأبيض محق بإنهاء مهمته في سورية عند القضاء على داعش

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين أن البيت الأبيض محق بإنهاء مهمته في سورية عند القضاء على داعش.
وصرح أن احترام القانون الدولي الإنساني والحل السياسي بسورية أولية لنا في هذا النزاع.
GMT 09:47 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانماكرون يعلن سنعمل على التأكد دائماً بأن حربنا على داعش لن تؤثر على المدنيين
GMT 07:05 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانمعارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومليشيات الحوثي الانقلابية بمنطقة الهيجة وسداح والبيضاء بجبهة المصلوب بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن
GMT 22:53 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانالرئيس السوداني يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط
GMT 22:39 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يلتقي الرئيس العراقي
GMT 20:33 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانغارة لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين، في منطقة قحزة شمال مدينة صعدة اقصى شمال اليمن
حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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